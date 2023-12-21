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Общество

Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, глава государства распорядился осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учёта и общедоступного реестра повесток. Доложить о работе по постановке российских граждан на воинский учёт и снятии с него без личной явки в комиссариат Минобороны необходимо до 15 января.

Ранее Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. В Правительстве РФ уточнили, что через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учёт и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.

Электронная повестка теперь считается полученной с того момента, как она оказалась в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах».

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