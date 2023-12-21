Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

10:27, 21 декабря 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, глава государства распорядился осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учёта и общедоступного реестра повесток. Доложить о работе по постановке российских граждан на воинский учёт и снятии с него без личной явки в комиссариат Минобороны необходимо до 15 января.

Ранее Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. В Правительстве РФ уточнили, что через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учёт и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.

Электронная повестка теперь считается полученной с того момента, как она оказалась в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах».