Псковичам объяснили, когда электронная повестка будет считаться полученной

21:19, 15 апреля 2023, ПАИ

Электронная повестка теперь считается полученной с того момента, как она оказалась в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Именно это изменение во многом и вызвало многочисленные вопросы. Вплоть до того, что некоторые решили удалить свой аккаунт на «Госуслугах». Или, по крайней мере, заявили о таком намерении», — сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что на этой неделе поправки закона о реестре воинского учёта, принятые Государственной Думой, вызвали широкое обсуждение.

Он уточнил, что в числе прочего добавлен ряд ограничений для тех, кто получил повестку, а электронная повестка теперь приравнена к традиционной. «Неоднократно говорил, что все важные изменения буду оперативно комментировать, чтобы держать вас в курсе событий», — подчеркнул губернатор.