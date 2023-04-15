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Общество

Псковичам объяснили, когда электронная повестка будет считаться полученной

Электронная повестка теперь считается полученной с того момента, как она оказалась в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Скриншот из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Именно это изменение во многом и вызвало многочисленные вопросы. Вплоть до того, что некоторые решили удалить свой аккаунт на «Госуслугах». Или, по крайней мере, заявили о таком намерении», — сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что на этой неделе поправки закона о реестре воинского учёта, принятые Государственной Думой, вызвали широкое обсуждение.

Он уточнил, что в числе прочего добавлен ряд ограничений для тех, кто получил повестку, а электронная повестка теперь приравнена к традиционной. «Неоднократно говорил, что все важные изменения буду оперативно комментировать, чтобы держать вас в курсе событий», — подчеркнул губернатор.

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