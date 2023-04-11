Госдума приняла закон об электронных повестках

15:41, 11 апреля 2023, ПАИ

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Об этом пишет РИА Новости.



«Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», - сообщается в тексте поправок, одобренных палатой.

Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», - уточняется в документе.

Предполагается также запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Среди других мер - ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

Зачисление в запас будет осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.