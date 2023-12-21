Михаил Ведерников назвал неприемлемой ситуацию с устранением последствий непогоды

14:10, 21 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал неприемлемой ситуацию с устранением последствий непогоды. На рабочем совещании речь, в частности, шла о восстановлении оборванных электросетей и уборке дорог в районах.

«Главам стоит обращать особое внимание на жалобы граждан, особенно когда это касается устранения последствий непогоды. Результат, к сожалению, получается обратный: в начале декабря ко мне пришло в три раза больше сообщений, чем за весь ноябрь. Люди в основном пишут про отсутствие уборки снега и про отключения. ЦУР сделал аналитику по соцсетям: порядка тысячи жалоб за неделю именно на уборку снега и отключения. Для нашего региона это очень и очень много», – подчеркнул губернатор.

По его словам, с каждой неделей ситуация с уборкой снега только ухудшается. «Причём мне непонятно: главы районов и поселений отвечают людям, что техники не хватает, но никто не обратился с просьбой помочь, дать технику. Нужно слышать людей, оперативно давать им понятную, исчерпывающую информацию: задействуйте свои соцсети, обратитесь к нам, мы поручим это дело ЦУРу, региональным СМИ, чтобы они заранее предупреждали людей, что сегодня вечером, к примеру, не будет света. Это нормальное, человеческое отношение. Я всегда говорил, что готов помогать даже в сложной ситуации, но выполнять за вас вашу работу я не буду. Ситуация сложилась критическая, неприемлемая ни с точки зрения устранения последствий, ни с точки зрения отношения к людям», – заявил Михаил Ведерников.