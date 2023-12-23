Мужчину с татуировкой «За ВДВ» разыскивают в Пскове

15:42, 23 декабря 2023, ПАИ

54-летнего Анатолия Ниткина ищут в Псковской области. Уроженец Печорского района в конце мая 2019 года пропал без вести на территории Пскова. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони татуировка «За ВДВ».

Мужчина занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 911-351-26-80 или 02, 112.