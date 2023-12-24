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Происшествия

В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы

Псковские полицейские по горячим следам установили лиц, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы. По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на УМВД России по городу Пскову.

Нарушителями оказались трое несовершеннолетних 2012 и 2013 годов рождения, учащиеся 10-й школы и 4-го многопрофильного лицея.

Несовершеннолетние псковичи кинули в огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло. О случившемся в дежурную часть сообщили очевидцы. Школьники были доставлены в УМВД России по городу Пскову, где с ними работает инспектор ПДН. Родители несовершеннолетних также были экстренно вызваны в отдел полиции. Дети пояснили, что «хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы».

В отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ. Работа мемориала была восстановлена в кратчайшие сроки.

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