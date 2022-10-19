Вечный огонь перенесли на время ремонта Могилы Неизвестного Солдата в Пскове

15:57, 19 октября 2022, ПАИ

Вечный огонь, который горит у Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы, перенесли на время ремонта мемориального комплекса, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий отметил, что среди прочего конструкцию почистят от скопившейся сажи и накипи, заменят распылитель. «Это масштабные работы, которые требуют именно переноса, не тушения. Когда работы будут завершены, ориентировочно через две недели, Вечный огонь вернут на место», — заявил он.

Александр Грацкий обратил внимание, что это первый перенос Вечного огня и таких работ раньше не проводилось. «Находится Вечный огонь недалеко от самого памятника, так как это знаковое место», — подчеркнул он.

Ремонт Могилы Неизвестного Солдата в Пскове по контракту должен быть завершён до ноября 2022 года.