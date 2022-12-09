ВИДЕО Вечный огонь вернули к Могиле Неизвестного Солдата

13:03, 09 декабря 2022, ПАИ

Вечный огонь вернули к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил глава Пскова Борис Елкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что перенос символа вечной памяти состоялся чуть позже, чем планировали. После демонтажа металлического обрамления газовой горелки выявили дефекты чугунной плиты перекрытия. «Ее замена не входила в контракт. Новую плиту заказывали в Санкт-Петербурге по индивидуальным размерам. Из-за этого срок исполнения контракта был продлен на две недели», — пояснил глава города.

Борис Елкин подчеркнул, что обновление монумента подходит к концу. Уже отремонтирована зона горелки, установлены новые гранитные ступени и плиты покрытия площадки. В настоящее время осталось перенести на место декоративные булыжники и навести порядок.



«Благодарю правительство Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова за помощь в реновации памятника. Это символичное место, куда приходят туристы и где каждую памятную дату псковичи собираются на торжественные ритуалы, чтобы почтить память защитников Родины», — подчеркнул глава Пскова.

Напомним, на время ремонта Вечный огонь перенесли в палатку неподалёку от памятника. Ранее работы на мемориале не проводились.