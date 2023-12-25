Семь тысяч рублей заплатит псковичка за оскорбление участника СВО

16:18, 25 декабря 2023, ПАИ

Семь тысяч рублей заплатит псковичка за оскорбление участника СВО. По постановлению прокурора Псковского района женщина привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в интернете) в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

О травле участника СВО со стороны нескольких соседей стало известно в конце ноября. Вероятной причиной конфликта называют нежелание жильцов уступать место для инвалидов на придомовой парковке. В чате жилого комплекса «Видный» в телеграме пользователь с ником «Алена Воздушные Шары Псков» написала оскорбительное сообщение в адрес участника специальной военной операции, инвалида, кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского.

Прокуратура Псковского района провела проверку и установила, что в адрес пострадавшего направлено сообщение с использованием ненормативной лексики от пользователя «Алена Воздушные Шары Псков». Сообщение изложено в грубой форме, унижает честь и достоинство гражданина, наносит вред самоуважению и репутации.

Ранее ситуацию с участником СВО Андреем Ползохновским, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. История дошла и до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.