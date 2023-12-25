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Общество

Безналичная оплата стала почти на 13% популярнее в Псковской области

Псковичи стали чаще оплачивать товары и услуги безналичным способом, сообщили ПАИ в отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка России по Псковской области.

В этом году держатели платёжных карт совершили более 98,4 млн транзакций по оплате товаров и услуг на общую сумму 67,4 млрд рублей. Это на 9 % по количеству и на 12,8 % по объёму превысило аналогичные показатели прошлого года.

Отмечается, что во многом рост популярности безналичной оплаты связан с постоянным развитием платёжной инфраструктуры. Так, в этом году в Псковской области количество электронных терминалов увеличилось на 6,3 % и превысило 15 тысяч единиц. В то же время в регионе на 6,4 % сократилось число операций по снятию наличных с карт.

Напомним, доходы консолидированного бюджета Псковской области в 2024 году составят более 57 млрд рублей.

Ранее псковичам рассказали, выгодно ли увольняться перед новогодними праздниками. Жителям региона также напомнили о способах оплаты услуги по обращению с ТКО.

Сообщалось также, что большинство псковичей до Нового года планируют купить подарки и доделать ремонт, а также отдохнуть, украсить дом и сделать уборку.

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