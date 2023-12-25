Доходы консолидированного бюджета Псковской области в 2024 году составят более 57 млрд рублей

12:13, 25 декабря 2023, ПАИ

В 2024 году запланированы доходы консолидированного бюджета на уровне 57,2 млрд рублей. расходы – 60,2 млрд, дефицит – 2,9 млрд рублей, назвал основные параметры главного финансового документа Псковской области губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания в понедельник, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«В первом чтении доходы были запланированы на уровне 52,5 млрд рублей, это уже на 7,4 млрд больше, чем было запланировано первым чтением бюджета 2023 года. К этому показателю добавились 4,2 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета», – сообщил глава региона.

«Также поправками в декабре 2023 года мы учли увеличение объёма средств на покупку льготных лекарств (200 млн рублей). Большую часть из них оплатим уже в январе. Это должно исключить случаи, когда в аптеках отсутствуют необходимые препараты.

Кстати, напомню, что в декабре текущего года мы также внесли поправки на закупку льготных лекарств. На эти цели направлен дополнительно 331 млн, поставка будет осуществлена до конца этой недели», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«На 2024 год мы запланировали доходы консолидированного бюджета на уровне 57,2 млрд рублей. Расходы – 60,2 млрд, дефицит – 2,9 млрд. Но это без учёта многих уже подтверждённых договорённостей. В том числе это 1 млрд, который привлёк в Псковскую область Андрей Турчак. Мы договорились, что средства пойдут на реконструкцию и благоустройство площади аэровокзала, и капитальный ремонт дорожного полотна, ведущего от Крестовского шоссе до здания аэровокзала (300 млн рублей), ремонт участка платной дороги Усвяты – Невель (500 млн рублей). Эта дорога действительно зарабатывает. И ещё один действительно важный проект – строительство пешеходного моста через Пскову в районе кремля», – отметил губернатор.

«Ещё на один дополнительный миллиард мы договорились с нашим куратором Денисом Мантуровым: 750 млн пойдёт на закупку новых пассажирских автобусов, 250 миллионов – на докапитализацию регионального ФРП. Наши промышленники с нетерпением ждут этого», – сказал Михаил Ведерников.

В целом, как и все предыдущие годы, бюджет остаётся социально ориентированным, подчеркнул псковский губернатор.