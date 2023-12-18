Псковичам рассказали, выгодно ли увольняться перед новогодними праздниками

21:37, 18 декабря 2023, ПАИ

Выгодно ли увольняться перед новогодними праздниками, рассказал юрист SuperJob Александр Южалин.

По его словам, с точки зрения закона размер выплат при увольнении не зависит от месяца, в котором сотрудник увольняется, однако если мы говорим про Новый год, то есть несколько нюансов.

В первую очередь стоит помнить о годовых премиях. Во многих компаниях система оплаты труда предполагает выплату премии по итогам года, которая может выплачиваться уже после 1 января. Если сотрудник претендует на получение такой премии, целесообразно сначала её получить, а потом увольняться.

Во-вторых, нужно помнить, что январь – короткий рабочий месяц, первые восемь дней которого – праздничные. При этом для сотрудников, которые получают оклад, меньшее количество рабочих дней не должно сказаться на размере зарплаты. Иными словами, стоимость одного рабочего дня в январе больше, чем в любом другом месяце.

Ранее сообщалось, что 9 % псковичей планируют встретить Новый год на работе, в то время как 19 % граждан будут работать на новогодних каникулах. Более 40 % псковских работодателей выплатят сотрудникам премии по итогам года, 32 % планируют провести новогодний корпоратив в ресторане, а 89 % готовят подарки сотрудникам и их детям к Новому году.

Также сообщалось, что каждый третий пскович (34 %) обожает Новый год.