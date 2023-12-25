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В Псковской области подвели итоги детского конкурса «Кукарача-2023»

Стали известны итоги конкурса для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

В Псковской области подвели итоги детского конкурса «Кукарача-2023». Фото: Псковский городской молодёжный центр

В этом году конкурс состоялся в седьмой раз. Его участниками стали воспитанники 14 учреждений Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Великих Лук и других населённых пунктов в возрасте от пяти до 18 лет.

Участники могли попробовать себя в следующих номинациях: «Хореография», «Живопись», «Художественное слово», «Голос», «Фотоискусство» и «Рукоделие». Кроме того, во всех номинациях была общая тема – «Рождественское чудо».

Самой многочисленной стала номинация «Рукоделие», на которую поступило около 113 заявок из 267. Лучшие результаты показали воспитанники Порховской и Опочецкой школ-интернатов.

Отмечается также, что в рамках конкурса прошли образовательные программы на темы номинаций. Так, детям рассказали, как с помощью танца изменить настроение, как развить голос и речь и быть восприимчивым к критике, а также научили создавать рождественские открытки.

Члены жюри оценили все работы и определили победителей.

Организатором конкурса является ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» при содействии комитета по культуре Псковской области.

Напомним, в Государственном музее заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовал традиционный конкурс «Герои сказок Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», который проводится уже десятый раз. Псковичей также приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы на тему пропаганды ЗОЖ. Кроме того, стартовал приём заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей».

Ранее сообщалось, что три проекта из Псковской области получат субсидии благодаря победе в первом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года.

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