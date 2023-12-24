Конкурс новогодних и рождественских открыток стартовал в «Михайловском»

09:22, 24 декабря 2023, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовал традиционный конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Это творческое соревнование проводят уже в десятый раз, сообщили ПАИ в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В музее неизменно отмечают ежегодный рост числа участников конкурса. Свои открытки в «Михайловское», часто с поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес музея, присылают люди разного возраста и профессиональной (художественной) подготовки из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, например, на конкурс 2021–2022 годов в музей поступило 687 работ из России, а также Белоруссии, Казахстана, Македонии, Приднестровской Молдавской Республики, Украины и даже Японии. В конкурсе 2022–2023 годов в музей прислали уже 1 686 рисунков.

Для участия в конкурсе всем желающим предлагают создать собственную новогоднюю или рождественскую открытку с изображением пушкинских персонажей, идеально – на фоне усадебных пейзажей или в музейных интерьерах, при желании – с использованием фольклорных мотивов. Работу можно выполнить в любой удобной для художника технике – рисунка, аппликации, коллажа и прочих, однако без участия компьютерных технологий.

Отправить открытку-самоделку нужно в период до 14 января наступающего, 2024-го включительно (по штемпелю).

Подробно об условиях конкурса, требованиях к работам, членах жюри и прочем можно узнать на официальном сайте «Михайловского» по адресу pushkinland.ru/2018/post/konk22.php.

Лучшие открытки будут представлены в новом году на специальной выставке в зале «Музейной почты».