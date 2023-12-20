Стартовал приём заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей»

22:46, 20 декабря 2023, ПАИ

Стартовал приём заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию приглашаются граждане старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал и вносят свой вклад в развитие страны.

Приём заявок на премию продлится до 19 января 2024 года включительно.

Для того чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте, рассказать свою историю и загрузить видеовизитку. После отбора будет сформирован рейтинг номинантов и пройдёт народное голосование.

Победителей выберут в следующих номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Победителей определят на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Они получат возможность стать амбассадорами президентской платформы «Россия – страна возможностей», приглашение посещать в качестве спикера и эксперта профильные мероприятия, участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, поддержку в области профессиональной реализации и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в 14-й раз проходит премия «Народное признание», учредителями которой являются ПАИ и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг региона.

Напомним, ранее псковичи стали победителями конкурса «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности», который прошёл в рамках Всероссийских педагогических чтений «Моя страна – моя Россия». Кроме того, ТИЦ Псковской области признали лучшим в России в сфере создания и продвижении турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч.