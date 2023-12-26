Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки
Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки, сообщает hh.ru.
В 41 % компаний, по словам их сотрудников, в честь Нового года принято играть в «Тайного Санту» (анонимный обмен подарками по жребию). Ещё 28 % рассказали, что у них в коллективе обычно делают подарки друг другу по желанию.
В 19 % компаний в регионах СЗФО вообще не принято дарить новогодние подарки на работе, а в 7 % компаний начальство дарит подарки всем подчиненным.
49 % опрошенных планируют уложиться до одной тысячи рублей при покупке подарка для коллеги. 18 % респондентов готовы потратить до двух тысяч рублей, 12 % – более двух тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 9 % псковичей планируют встретить Новый год на работе, в то время как 19 % граждан будут работать на новогодних каникулах.
Также сообщалось, что каждый третий пскович (34 %) обожает Новый год.
Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.
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