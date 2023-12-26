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Общество

Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки

Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки, сообщает hh.ru.

В 41 % компаний, по словам их сотрудников, в честь Нового года принято играть в «Тайного Санту» (анонимный обмен подарками по жребию). Ещё 28 % рассказали, что у них в коллективе обычно делают подарки друг другу по желанию.

В 19 % компаний в регионах СЗФО вообще не принято дарить новогодние подарки на работе, а в 7 % компаний начальство дарит подарки всем подчиненным.

49 % опрошенных планируют уложиться до одной тысячи рублей при покупке подарка для коллеги. 18 % респондентов готовы потратить до двух тысяч рублей, 12 % – более двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 9 % псковичей планируют встретить Новый год на работе, в то время как 19 % граждан будут работать на новогодних каникулах.

Также сообщалось, что каждый третий пскович (34 %) обожает Новый год.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.

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