9% россиян планируют встретить Новый год на работе

19:44, 10 декабря 2023, ПАИ

Каждый одиннадцатый россиянин (9 %) планирует отметить Новый год на работе, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на исследование SuperJob.

По данным опроса, мужчины планируют работать в новогоднюю ночь чаще женщин – 15 против 3 % соответственно.

77 % россиян встретят Новый год у себя дома, а 3 % – в другом городе. 2 % респондентов сказали, что поедут на дачу или за город, ещё 2 % опрошенных отметят праздник на улице, за границей или на турбазе.

5 % россиян ещё не определились, как и где будут встречать Новый год.

Ранее псковичи рассказали, что хотят изменить в своей жизни в новом году. 54 % жителей города также поделились, что подведут личные итоги уходящего года. Новогодние огоньки 31 декабря включит для фона каждый третий пскович, а каждый третий работодатель в Пскове проведёт новогодний корпоратив в ресторане.

Отмечалось также, что подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 89 % псковских работодателей.

Напомним, что работодатели в Пскове хотят, чтобы сотрудники сообщали об увольнении за месяц. Кроме того, сообщалось, что большинство псковских компаний в этом году повысили зарплаты своим работникам.