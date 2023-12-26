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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал псковичам, как выбрать красную икру. Рекомендации опубликованы на сайте регионального ведомства.

Икра лососёвых пород рыб (горбуши, кеты, нерки, сёмги, форели) считается ценным пищевым продуктом. Красная икра содержит легкоусвояемые белки, йод, фолиевую кислоту, кальций, фосфор, железо, витамины А, D, Е, группы В.

Красную икру не следует покупать в местах несанкционированной торговли или с рук. На упаковке должно быть указано название рыбы, а также слово «икра» и индекс рыбной промышленности «Р» (надпись должна быть выбита изнутри). Также крышка банки не должна быть вздутой или проминаться.

Натуральная икра – мелкая, рассыпчатая, цельная, не имеет плёнок и трещинок. При нажатии натуральные икринки легко лопаются, а если их положить в горячую воду, белеют и опускаются на дно. В свою очередь искусственная икра растворятся и окрашивает воду. Сдувшиеся икринки и обильное выделение жидкости указывают на то, что продукт уже размораживали.

Рекомендуется не хранить икру в открытой жестяной банке, лучше всего переложить её в чистую сухую стеклянную ёмкость.

Ранее сообщалось, что после Нового года красная икра в России начнёт дешеветь, а Роскачество выявило кишечную палочку в икре.

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