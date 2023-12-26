Второй штраф в размере 30 тысяч рублей получила псковичка за оскорбление участника СВО

17:40, 26 декабря 2023, ПАИ

Второй штраф в размере 30 тысяч рублей получила псковичка за оскорбление участника СВО в общедомовом чате ЖК «Видный». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Штраф назначил Псковский районный суд, который сегодня, 26 декабря, рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Согласно протоколу об административном правонарушении «сотрудники полиции выявили факт оскорбления в общедомовом чате жильца дома № 8 по ул. Гецентова дер. Писковичи Псковского района». Женщина в общедомовом телеграм-чате ЖК «Видный» под именем «Алена Воздушные Шары Псков» опубликовала сообщение с текстом, в котором, по заключению эксперта, выявлено «двусмысленное высказывание, которое может быть прочитано потенциальным адресатом как сообщение об оценке цели использования ВС России в СВО». Эксперт отметил, что сообщение «может содержать лингвистические признаки убеждения адресата в негативном характере исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий (дискредитации)».



В судебном заседании женщина частично признала свою вину, раскаялась в содеянном и пояснила, что сообщение она написала в связи с конфликтом из-за парковочных мест в «Видном». Цели дискредитировать ВС РФ у нее не было, к тому же она неоднократно приносила публичные извинения в социальных сетях.

Суд, тем не менее, признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее псковичка получила штраф в 7 тысяч рублей по административному делу по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в интернете).

Ситуацию с участником СВО Андреем Ползохновским, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. История дошла и до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.