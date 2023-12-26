Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Второй штраф в размере 30 тысяч рублей получила псковичка за оскорбление участника СВО

Второй штраф в размере 30 тысяч рублей получила псковичка за оскорбление участника СВО в общедомовом чате ЖК «Видный». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Штраф назначил Псковский районный суд, который сегодня, 26 декабря, рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Согласно протоколу об административном правонарушении «сотрудники полиции выявили факт оскорбления в общедомовом чате жильца дома № 8 по ул. Гецентова дер. Писковичи Псковского района». Женщина в общедомовом телеграм-чате ЖК «Видный» под именем «Алена Воздушные Шары Псков» опубликовала сообщение с текстом, в котором, по заключению эксперта, выявлено «двусмысленное высказывание, которое может быть прочитано потенциальным адресатом как сообщение об оценке цели использования ВС России в СВО». Эксперт отметил, что сообщение «может содержать лингвистические признаки убеждения адресата в негативном характере исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий (дискредитации)».

В судебном заседании женщина частично признала свою вину, раскаялась в содеянном и пояснила, что сообщение она написала в связи с конфликтом из-за парковочных мест в «Видном». Цели дискредитировать ВС РФ у нее не было, к тому же она неоднократно приносила публичные извинения в социальных сетях.

Суд, тем не менее, признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее псковичка получила штраф в 7 тысяч рублей по административному делу по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в интернете).

Ситуацию с участником СВО Андреем Ползохновским, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. История дошла и до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2023

Виновных за выброс трупов собак под Псковом привлекли к ответственности
26 декабря 2023

Пскович до смерти избил приятеля и напал на полицейского
26 декабря 2023

Более 3,6 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
26 декабря 2023

Очевидцев наезда на пешехода на Ленинградском шоссе ищет псковская полиция
25 декабря 2023

Число правонарушений на дорогах за неделю уменьшилось в Псковской области
24 декабря 2023

17-летняя девушка с родинкой на подбородке пропала в Псковской области
24 декабря 2023

В Пскове установлены личности школьников, закидавших снегом Вечный огонь на площади Победы
24 декабря 2023

Трое подростков затушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...