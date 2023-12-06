Медное украшение «пус йеппи» обнаружили археологи в Печорах

13:19, 06 декабря 2023, ПАИ

Головную булавку «пус йеппи» обнаружили археологи во время раскопок внутри церковной ограды церкви Сорока Мучеников в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

«Среди находок в погребениях и слое могильника нами зафиксированы булавки пус йеппи – тонкие стержни из медного сплава с небольшой шарообразной головкой», – отметили археологи.

Название «пус йеппи» буквально означает «головные булавки». В этнографическом костюме народов Поволжья так назывались булавки, скреплявшие между собой детали головного убора, ими прикалывали сулпан (лёгкий платок-полотенце) к масмаку (жёсткая лента). В костюме вепсов XIII–XVI веков пусйеппи служили для закалывания на затылке головного убора. В XIX веке подобные булавки использовались в головном уборе населения Южной Финляндии для скрепления шапочки, одеваемой поверх пучка волос.

Предварительно, находки булавок пус йеппи можно связать с присутствием финно-угорского компонента среди населения Печор.