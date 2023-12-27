Российско-китайский брасс-оркестр выступит в Псковской области

16:42, 27 декабря 2023, ПАИ

Российско-китайский брасс-оркестр появится в Псковской области в 2024 году, заявила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 декабря.

«В январе следующего года в Псковской области состоится выступление российско-китайского духового оркестра. Приедут различные оркестры, студенты из Китая, которые обучаются в российских консерваториях. Будет проведена большая работа, и в конце января пройдёт несколько концертов – в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, в колледже и нескольких муниципалитетах», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пскове также может пройти российско-китайский музыкальный фестиваль.

В минувшую субботу в Пскове открылась выставка китайской художницы Ван Сюлин.