Российско-китайский брасс-оркестр выступит в Псковской области
Российско-китайский брасс-оркестр появится в Псковской области в 2024 году, заявила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 декабря.
«В январе следующего года в Псковской области состоится выступление российско-китайского духового оркестра. Приедут различные оркестры, студенты из Китая, которые обучаются в российских консерваториях. Будет проведена большая работа, и в конце января пройдёт несколько концертов – в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, в колледже и нескольких муниципалитетах», – рассказала она.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пскове также может пройти российско-китайский музыкальный фестиваль.
В минувшую субботу в Пскове открылась выставка китайской художницы Ван Сюлин.
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