Пропавшего в Псковской области 50-летнего мужчину нашли живым

23:09, 27 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего в Псковской области 50-летнего мужчину нашли живым, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, с 22 сентября 2023 года местонахождение мужчины было неизвестно.