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Общество

Восемь мостов капитально отремонтировали в Псковской области

Восемь мостов капитально отремонтировали в Псковской области в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Восемь мостов капитально отремонтировали в Псковской области. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Пскове досрочно завершилась масштабная реконструкция Троицкого (Советского) моста через реку Пскову. Сооружение связывает два района – центр города и Запсковье.

В Дедовичском районе завершён капремонт 67-метрового моста на объездной дороге через реку Шелонь.

В Пушкиногорском районе завершился капремонт моста через реку Великую на участке автодороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе.

В Себежском районе капитально обновлён мост через реку Ливицу (Идрянку) на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе. Отметим, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

В Опочецком районе в ходе капремонта дороги Новоржев – Опочка на участке завершён капремонт моста через реку Кудку.

Также капитально обновлены три мостовых сооружения в Псковском районе: мосты через реку Лочкина, Шумилка и Кебца.

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