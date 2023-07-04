Масштабная реконструкция Троицкого моста завершилась в Пскове досрочно

22:54, 03 июля 2023, ПАИ

В минувшие выходные губернатор Псковской области Михаил Ведерников с помощником президента России Игорем Левитиным и председателем комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичёвым осмотрели Советский (Троицкий) мост, масштабная реконструкция которого полностью завершена. Объект досрочно сдан в эксплуатацию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мост через реку Пскову на улице Леона Поземского связывает две части города, соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова. Конструкция моста полностью обновлена, при этом сохранён исторический вид сооружения.

На объекте установлены береговые и промежуточные опоры моста, обустроено пролётное строение, на проезжей части уложено три слоя дорожного покрытия, благоустроена подмостовая зона, смонтировано наружное освещение. Также нанесена дорожная разметка, теперь здесь четыре полноценных полосы движения. Смонтирована архитектурная подсветка Троицкого моста.

По итогам выезда Евгений Москвичёв дал положительную оценку работе властей региона в части благоустройства и дорожной инфраструктуры. «Нам видно, как работают власти региона по благоустройству города и Псковской области. Что меня порадовало, как автомобилиста и дорожника, я увидел, что дороги становятся совершенно другими. Они строятся на благо жителей Псковской области», – заметил Евгений Москвичёв.

Напомним, Троицкий мост в 2018 году был признан нуждающимся в реконструкции, которая стала возможна благодаря усилиям правительства Псковской области и дополнительному финансированию из резервного фонда Правительства РФ. С марта 2022 года мост был закрыт на реконструкцию по нацпроекту. В конце декабря 2022 года по нему было открыто техническое движение.

Напомним, ранее ПАИ публиковало видео об изменении Троицкого моста.

Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядчик – ООО «СК «Балтийский берег».