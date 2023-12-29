Эксперты раскрыли стоимость продуктовой корзины для борьбы со стрессом

07:37, 29 декабря 2023, ПАИ

Продуктовая корзина, включающая продукты с витаминами B и С для борьбы со стрессом, обойдется россиянам 1,3 тысячи рублей в неделю, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в состав корзины вошли шиповник, яблоки, мандарины, помидоры и грецкие орехи.

Эксперты отмечают, что включение в рацион продуктов, содержащих витамины B и С, улучшает работоспособность и устойчивость организма к стрессу.

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