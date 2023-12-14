На 6,2% подорожали билеты в кинотеатр в России

23:59, 14 декабря 2023, ПАИ

Об изменении цен на потребительском рынке Псковской области в ноябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В ноябре в Псковской области выросли цены на поездки на Черноморское побережье России и в Крым – на 9,2 %, на услуги железнодорожного транспорта – на 8,1 %, на пересылку письма внутри страны – на 7,4 %, на билеты в кинотеатр – на 6,2 %, на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4,6 %, на подписку на онлайн-видеосервисы – на 4,5 %.

Из бытовых услуг больше всего подорожала химчистка мужского костюма – на 7,9 %, постановка набоек – на 3,1 %.

В то же время снизились цены на поездку на отдых в Египет (на 40,7 %) и в ОАЭ (на 21,8 % , на полёт в экономклассе самолёта – на 26,5 %, на проживание в гостинице с одной звездой – на 19,9 %, на проживание в четырёхзвёздочной гостинице – на 16,6 %.

Напомним, что российские туристы для новогодних праздников из стран Европы чаще всего выбирают Италию. В то же время в число популярных новогодних направлений у россиян вошли Узбекистан и Армения.

Ранее были названы самые необычные новогодние туры по России, а также новые виды туризма в стране. Кроме того, сообщалось, что в России вырос спрос на горнолыжный отдых. На 8–14 % выросли и цены в российских отелях.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу. Сообщалось также, что востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз. С туристическим потенциалом региона ознакомились туроператоры, оценив более десяти объектов.