Новогодний стол россиян подорожает на 14%

19:58, 26 декабря 2023, ПАИ

Стоимость новогоднего стола, состоящего из салата оливье и селёдки под шубой, курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, составила 3 329 рублей, что на 14 % дороже, чем в 2022 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.

Оливье обойдётся россиянам в 942 рубля, что на 10 % дороже, чем год назад, а селёдка под шубой – в 774 рубля, что больше прошлогодней цены на 11 %.

За один килограмм куриного или утиного мяса покупатели отдадут 202 и 463 рублей соответственно, за мандарины – 211 рублей, за банку красной икры – 736 рублей. Бутылка шампанского будет стоить в среднем 302 рубля.

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал псковичам, как выбрать красную икру. Сообщалось также, что после Нового года красная икра в России начнёт дешеветь, равно как и яйца.

Ранее псковичи рассказали о самых неудачных покупках в этом году.

Напомним также, в России подешевели чёрный чай, сахар и лимоны, а билеты в кино, наоборот, подорожали.