Чёрный чай, сахар и лимоны подешевели в Псковской области

22:55, 14 декабря 2023, ПАИ

Об изменении цен на потребительском рынке Псковской области в ноябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В ноябре в Псковской области цены выросли на 0,8 %, в то время как в России в целом – на 1,1 %.

Больше всего цены выросли на продовольственные товары – на 1,4 %. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,5 %, услуг – на 0,1 %.

Из продовольственных товаров подорожали огурцы – на 26,9 %, помидоры – на 18,1 %, виноград – на 8,9 %, капуста белокочанная – на 8,4 %, чеснок – на 6,5 %, свёкла – на 5,7 %. В то же время снизилась стоимость апельсинов – на 13,9 %, яблок – на 2,7 %, лимонов – на 2,1 %.

Подорожали также куриные яйца – на 22,8 %, какао – на 9,3 %, колбаса варёная – на 8,5 %, говядина – на 6,4 %, говяжья и свиная печень – на 5,8 %, зелёный чай – на 5,3 %, консервы томатные – на 5,2 %, окорочка куриные – на 5,1 %.

Сильнее всего подешевели консервы овощные для детского питания – на 6 %, чёрный байховый чай – на 5,5 %, вермишель – на 5,4 %, сахар – на 4,6 %, сухие молочные смеси для детского питания – на 4,1 %, сгущёнка – на 3,6 %, сметана и пшено – на 3,3 %.

Ранее сообщалось, что красная икра в России сильно подешевела. Темпы падения стоимости красной икры по итогам октября достигли 2,6 %, что стало максимальным снижением с января 2011 года.

Сообщалось также, что в России впервые с начала года начали снижаться цены на курятину, в то время как куриные яйца, наоборот, подорожали. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин пообещал, что цены на яйца снизятся. Кроме того, правительство России концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца.

Кроме того, отмечалось, что крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30% менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.