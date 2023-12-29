Нерабочие способы борьбы с похмельем назвали россиянам

17:20, 29 декабря 2023, ПАИ

Некоторые распространенные способы борьбы с похмельем могут не только не помочь, но даже ухудшить состояние. О нерабочих методах рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Для избавления от неприятных последствий утром нельзя снова пить спиртные напитки. Это может стать причиной развития алкогольной зависимости. Лучше выпить рассол (от солёных огурцов). Дело в том, что в маринаде (от маринованных огурцов) содержится уксус, который тормозит работу печени по переработке вредных продуктов распада алкоголя.

Также не рекомендуется принимать противорвотные средства: они нарушают ритм сердца. Вместо этого лучше выпить чистую воду и пытаться заново вызвать рвоту. Ещё одним неподходящим средством для борьбы с похмельем является парацетамол – в сочетании с алкоголем он вызывает печеночную недостаточность.

Эксперт отмечает, что в случае алкогольной интоксикации следует проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что безопасной дозы алкоголя не существует, нужно знать чувство меры в спиртном, а крепкий алкоголь в России подорожает на 10 % в 2024 году.

Отметим, что сегодня, 29 декабря, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. О том, как не навредить здоровью в новогодние праздники, смотрите здесь.