На 10% подорожает крепкий алкоголь в России в 2024 году

20:28, 27 декабря 2023, ПАИ

Производители крепкого алкоголя в России с 2024 года планируют повысить цены на свою продукцию в пределах 10 %, сообщает «Коммерсантъ».

Повышение цен связано с ростом акцизов на алкоголь, подорожанием спирта, упаковки, аренды, увеличением расходов на персонал и других издержек. Например, ставка акциза на этиловый спирт в следующем году вырастет на 4,9 %, до 643 рублей за литр. За последние девять месяцев спирт подорожал уже на 7 %, а к концу года ожидается ещё 10 % роста, пишет издание.

Компании уверяют, что изменение цен будет плавным и некритичным, строго в рамках рынка. В то же время генеральный директор AST Леонид Рафаилов считает, что потребители вряд ли сократят покупки алкоголя в объёме, но будут выбирать более дешёвые бренды.

Ранее сообщалось, что в России планируют сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека. Кроме того, мороженое со спиртным приравняют к другим видам алкогольной продукции.

Напомним, диетолог порекомендовала заменить шампанское на водку в новогоднюю ночь. Также выяснилось, что молодые люди планируют потратить на алкоголь к Новому году больше, чем старшее поколение.

Ранее врач также рассказал, что употребление любого алкоголя противопоказано при посещении бани.