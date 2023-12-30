До -11 градусов прогнозируют в Псковской области 31 декабря

11:40, 30 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, ночью с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области в течение суток составит от 0 до -5 градусов, к вечеру ожидается понижение – от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление будет низким.