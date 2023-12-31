Правила переезда соотечественников в Россию изменятся с 1 января

22:07, 31 декабря 2023, ПАИ

Граждане, которые живут за границей и хотят переехать в Россию, с 1 января 2024 года должны будут предоставлять документы, подтверждающие владение русским языком. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Данное условие не распространяется на граждан Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.

Документом, подтверждающим знание языка, может стать диплом об образовании в России после 1991 года, а также диплом об иностранном образовании в стране с русским языком в качестве государственного. Владение русским также можно подтвердить по результатам собеседования в комиссии.

Ранее сообщалось, что почти 40 % уехавших в 2022 году релокантов вернулись в Россию. Кроме того, за время реализации госпрограммы в Псковскую область переселилось почти 12 тысяч соотечественников, 555 из них – в 2023 году.

Напомним также, что псковский центр «Мой бизнес» проводит «Азбуку предпринимателя» для переселенцев из-за рубежа.

Ранее соотечественница-переселенка из Херсонской области рассказала о трудоустройстве в Пскове.