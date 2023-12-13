Умер журналист Андрей Константинов

14:23, 13 декабря 2023, ПАИ

Российский журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов скончался на 61-м году жизни сегодня утром, 13 декабря, сообщает «Фонтанка.ру».

Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел.

О дате и месте похорон сообщат дополнительно.

Андрей Константинов родился 30 сентября 1963 года в Астраханской области. После окончания школы поступил на Восточный факультет Ленинградского государственного университета. В 1984 году по окончании четвёртого курса был направлен в спецкомандировку по линии Министерства обороны СССР в Южный Йемен в качестве переводчика с арабского языка. В 1985 году продолжил обучение на Восточном факультете, который окончил в 1986 году по специальности «история арабских стран».

В 1991 году уволился из армии. После возвращения в Ленинград устроился корреспондентом в редакцию газеты «Смена». С 1993 года руководил отделом криминальной хроники этой газеты, который сам же и создал. С июня 1994-го по июнь 1996 года Андрей Константинов – собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» по Петербургу и Северо-Западу России. В июне 1996 года по его инициативе было создано агентство «Служба журналистских расследований», которое начало работать при издательском доме «Шанс».

С февраля 1998 года являлся генеральным директором и главным редактором информационно-аналитического «Агентства журналистских расследований» (АЖУР).

Андрей Константинов является автором идеи и одним из основателей главного профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо». С 2004 по 2011 год он возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов.

Общий тираж книг Андрея Константинова превысил 20 миллионов экземпляров. По мотивам восьми произведений Андрея Константинова («Адвокат», «Судья / Адвокат-2», «Вор / Журналист-2», «Сочинитель», «Выдумщик / Сочинитель-2», «Арестант», «Мент», «Мусорщик») был снят российский детективный телесериал «Бандитский Петербург».