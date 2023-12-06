Умерла художник-мультипликатор Наталья Богомолова

15:06, 06 декабря 2023, ПАИ

Скончалась художник-мультипликатор, режиссёр, автор мультфильмов «Котёнок по имени Гав» и «Бобик в гостях у Барбоса» Наталья Богомолова. Ей было 83 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Наталья Богомолова автор таких мультфильмов, как «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котёнок по имени Гав», «Баба-яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко».

Фильмография Натальи Богомоловой насчитывает свыше 200 мультфильмов. При этом она продолжала работать до 2015 года.

Наталья Богомолова смогла одушевить героев многих картин – «Из жизни разбойников», «Тайна Сухаревой башни», «Сказки старого пианино» и ряд других, отметил Сергей Капков.

Наталья Богомолова прожила насыщенную жизнь – училась на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме», на историческом факультете МГУ, работала декоратором в театре Моссовета, была мультипликатором на студии «Союзмультфильм», а также входила в правление АП «Киностудия «Союзмультфильм».