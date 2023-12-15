Ушёл из жизни музыкант Аркадий Галковский

13:33, 15 декабря 2023, ПАИ

Первый главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии, известный саксофонист, преподаватель музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский ушёл из жизни сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Джазовый коллектив Аркадия Галковского был бессменным участником культурных мероприятий региона. На протяжении 20 лет концерты «Джаз в Рождество» в Псковской областной филармонии пользовались популярностью у псковичей.

Он также вёл большую профориентационную и просветительскую работу с молодёжью Пскова и области.

Аркадий Валентинович Галковский родился 13 июня 1966 года в Пскове. Окончил Псковское музыкальное училище по классу кларнета и Казанскую консерваторию (класс А. Гильфанова).

Редакция Псковского агентства информации выражает соболезнования родным, близким и друзьям Аркадия Валентиновича.