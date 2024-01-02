Ночью в Великих Луках произошло массовое отключение электроэнергии
Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Великих Луках ночью, 2 января. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News.
«Сигналы об отсутствии света поступали в основном из Заречного микрорайона, однако в домах центральной части города тоже коротнуло», – говорится в сообщении.
В городской администрации рассказали, что часть котельных работала в аварийном режиме из-за произошедшего инцидента. В настоящее время авария ликвидирована и продолжаются восстановительные работы.
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