Ночью в Великих Луках произошло массовое отключение электроэнергии

11:35, 02 января 2024, ПАИ

Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Великих Луках ночью, 2 января. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News.

«Сигналы об отсутствии света поступали в основном из Заречного микрорайона, однако в домах центральной части города тоже коротнуло», – говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что часть котельных работала в аварийном режиме из-за произошедшего инцидента. В настоящее время авария ликвидирована и продолжаются восстановительные работы.