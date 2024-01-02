365 новогодних подарков передали детям Херсонщины из Псковской области

11:52, 02 января 2024, ПАИ

365 подарков получили к Новому году дети из Херсонской области в рамках шефской помощи Псковской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

Сладкие подарки получили учащиеся Догмаровской школы и воспитанники детского сада «Солнышко» в селе Павловка. Сам детский сад ранее тоже был отремонтирован псковскими строителями.

«Желаю всем счастья, добра и благополучия в новом году! Пусть исполняются все добрые мечты!» – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика из Херсонской области.