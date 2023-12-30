Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика из Херсонской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика из Херсонской области. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.
«Ещё один подарок доставлен в Херсонскую область. Ярослав мечтал об электросамокате. И именно его шарик с желанием я снял с «Ёлки желаний» в Кремле», – отметил губернатор.
Михаил Ведерников пожелал Ярославу успехов в наступающем году и чтобы все мечты исполнялись.
«Делай добро и бросай его в воду», – написал Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.
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