Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика из Херсонской области

18:01, 30 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика из Херсонской области. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Ещё один подарок доставлен в Херсонскую область. Ярослав мечтал об электросамокате. И именно его шарик с желанием я снял с «Ёлки желаний» в Кремле», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников пожелал Ярославу успехов в наступающем году и чтобы все мечты исполнялись.

«Делай добро и бросай его в воду», – написал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.