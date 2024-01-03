Жители Псковской области в общественных приёмных «Единой России» оставляют подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

16:35, 03 января 2024, ПАИ

Жители Псковской области в общественных приёмных «Единой России» оставляют подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: районные газеты Псковской области



Фото: районные газеты Псковской области



Фото: районные газеты Псковской области



Фото: районные газеты Псковской области



Фото: районные газеты Псковской области



Фото: районные газеты Псковской области



Фото: районные газеты Псковской области













Отметим, что с 3 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России открылись на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия» в районах Псковской области. В праздничные дни пункты на базе приёмных партии будут работать 3, 4, 5, 6 и 8 января.

В районах пункты сбора подписей на базе общественных приёмных «Единой России» работают с 10:00 до 12:00. Пункты сбора подписей на базе общественных приёмных партии в Пскове и Великих Луках будут работать с 10:00 до 16:00.

Кроме того, оставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина можно в торговых центрах «Апельсин» и «Весна» в Великих Луках, а также в торговых центрах «Акваполис», «Империал» и «Максимус» в Пскове с 17:00 до 20:00.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.