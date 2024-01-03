Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России продолжается в Пскове

18:12, 03 января 2024, ПАИ

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России продолжается в Пскове. Сегодня, 3 января, свою подпись оставил ветеран боевых действий, сотрудник центра «Воин» Псковской области Андрей Ключко, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я, как и многие миллионы людей в нашей стране, считаю, что на данный момент у нас только один лидер – это Владимир Владимирович Путин. Я считаю, что с ним суверенитет нашей страны будет только укрепляться, и Россия будет только процветать», – отметил Андрей Ключко.

Отметим, что оставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина можно в торговых центрах «Акваполис», «Империал» и «Максимус» в Пскове, а также в торговых центрах «Апельсин» и «Весна» в Великих Луках с 17:00 до 20:00.

Кроме того, пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России работают на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия». На базе общественных приёмных партии в Пскове и Великих Луках подпись можно оставить с 10:00 до 16:00, на базе приёмных «Единой России» в районах региона – с 10:00 до 12:00.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.