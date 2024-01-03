Традиционная выставка «Новые книги на Конной» пройдёт в Пскове

18:20, 03 января 2024, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова пройдёт традиционная выставка «Новые книги на Конной» 4 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этот день, 4 января, библиотека будет работать по обычному расписанию – с 11:00 до 19:00, уточнили в пресс-службе культурного учреждения.

В экспозиции будут представлены около 200 изданий, поступивших в Центральную городскую библиотеку в 2023 году. Среди них самые титулованные отечественные книги прошлого года: роман «Чагин» Евгения Водолазкина – победитель национальной премии «Большая книга», «Дар речи» Юрия Буйды (второе место), «Оккульттрегер» Алексея Сальникова (третье место), а также документальный роман (или, как определили жанр критики, эпическая биография) «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина (эта книга победила в народном голосовании премии).

Читателям библиотеки также представят и другие книги. Они смогут познакомиться со сборником рассказов и повестей «Армастан. Я тебя тоже» – 11 историй о любви во всех её проявлениях от Анны Матвеевой, автора романов «Завидное чувство Веры Стениной», «Каждые сто лет» и других, с романом-антиутопией «Саша, привет!» от Дмитрия Данилова (псковичи знают его и как драматурга, два спектакля по пьесам Данилова идут в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина).

Фонд библиотеки недавно пополнился книгами по искусству: «Мой театр» – автобиография звезды российского и мирового балета Николая Цискаридзе, созданная на основе дневников 1985–2003 годов, книга директора Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Антоновой «Воспоминания: траектория судьбы», альбом-каталог «Русское изобразительное искусство XVIII – начала XXI века из собрания Псковского музея-заповедника» (победитель конкурса «Псковская книга – 2022» в номинации «Книга года»), книга доктора искусствоведения, главного научного сотрудника отдела искусства старых мастеров ГМИИ имени А. С. Пушкина, специалиста по искусству Италии эпохи Возрождения и барокко Виктории Марковой «Караваджо и другие. Проблемы итальянской живописи эпохи барокко» и многие другие.

«Отдельно хочется напомнить о новинках краеведческой литературы. В 2023 году краеведческий фонд пополнился блестящей книгой известного псковского журналиста, историка Юрия Степанова «Псков. История в миниатюрах»: краткие по форме и глубокие по содержанию рассказы о людях и событиях эпохи Средневековья и Нового времени вызвали живейший читательский отклик, как и бесценный дар старшего научного сотрудника Псковского музея-заповедника Арсения Постникова: книга «Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666–1764 годов», над которой он вместе со своим отцом Борисом Постниковым работал двадцать лет, является фундаментальным исследованием псковской церкви и духовенства последней трети XVII – второй половины XVIII века (периода реформирования Русской православной церкви). В ней рассматриваются 150 церковных объектов, но главное внимание сосредоточено на людях, судьбы которых и есть история», – подчеркнули в библиотеке.

В библиотеке также подчеркнули, что перечисленные книги – лишь малая часть изданий, которые можно будет увидеть на выставке.