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Общество

Житель Псковской области выиграл в лотерею миллион рублей 

Крупнейший распространитель Всероссийских государственных лотерей «Столото» подвёл итоги новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» и предоставил аналитику по выигрышам в Псковской области.

Всего в Псковской области было приобретено 27 105 билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», впоследствии оказавшихся выигрышными. Суммарно жители региона выиграли 5 829 840 рублей. При этом один житель Псковской области стал лотерейным миллионером. Победитель пока не обратился за выигрышем.

Фото организаторов лотереи

«Мы искренне поздравляем победителей «Новогоднего миллиарда», которым в первый день 2024 года улыбнулась удача в праздничном розыгрыше «Русского лото». Счастливчики, выигравшие крупные призы в новогоднем тираже «Русского лото», появились почти в каждом уголке России: от Крыма до Камчатки. Поэтому не забудьте проверить свои билеты, ведь, возможно, среди них окажется счастливый», – отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Проверить билеты «Новогоднего миллиарда» можно на сайте www.stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото» или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55. Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи, распространяемые «Столото», в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Если участник государственных лотерей и за тысячу дней не смог обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть ещё более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр – порядка трёх с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трёх с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объёме перечисляются в бюджет государства. Выплата выигрыша осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации о приобретении электронного лотерейного билета.

Все выигрыши от 15 тысяч рублей в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» выплачиваются только после проведения идентификации победителя. Крупные выигрыши: от 600 тысяч рублей – после прохождения идентификации победители могут оформить в лотерейном центре «Столото» в Москве, приехав туда лично или направив документы почтой.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

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