17 новых детских садов построено в Псковской области за минувшие пять лет

12:13, 04 января 2024, ПАИ

За пять лет, благодаря президентскому нацпроекту «Демография», построено 17 детских садов в Пскове, Псковском районе и Великих Луках, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Более 2,5 тысячи детей области ходят в новые дошкольные учреждения, оборудованные современной мебелью и всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания в учреждении. Обеспечена 100 % доступность дошкольного образования в регионе, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что 365 подарков получили к Новому году дети из Херсонской области в рамках шефской помощи Псковской области. Сладкие подарки получили учащиеся Догмаровской школы и воспитанники детского сада «Солнышко» в селе Павловка. Сам детский сад ранее тоже был отремонтирован псковскими строителями.