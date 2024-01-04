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Выставку работ Энгеля Насибулина открыли в Пушкинском заповеднике

Выставку «Образ Пушкина в творчестве Энгеля Насибулина» открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» к 90-летию художника (4 января 1934 – 3 июня 2020).

Энгель Насибулин. Зимнее утро. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В экспозицию включили более 100 работ из фондов музея. Это произведения разных лет: офорты, рисунки тушью и акварелью – графические размышления над жизнью поэта, над его поэзией и прозой, фантазии на михайловские темы. Изобразительный ряд дополняют произведения декоративно-прикладного искусства, среди которых медный герб Ганнибалов (чеканка, медь), солнечные часы различных конструкций (латунь), прибор для построения геометрических фигур по образцам петровского времени (латунь).

Энгель Насибулин – уроженец Башкирии, петербуржец. Друг Семёна Гейченко, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», но, главное – друг и соратник музея, год от года он проводил в Пушкиногорье всё больше и больше времени. Здесь, в деревне Петровское, неподалёку от мемориальной усадьбы Ганнибалов, Энгель Хариевич построил дом, поставил часовню, много и вдохновенно работал.

Произведения Энгеля Насибулина сегодня хранятся во многих государственных и частных собраниях по всему миру. Значительной коллекцией его работ располагает и Пушкинский заповедник. Музей неоднократно представлял творчество мастера на выставках разного статуса как в регионе, так и за пределами Псковской области и России, выпустил в свет несколько книг стихов Пушкина с иллюстрациями Энгеля Насибулина, а в 2006 году в серии «Святогорская галерея» – альбом с репродукциями его графики.

Планируется, что экспозиция «Образ Пушкина в творчестве Энгеля Насибулина» будет доступна для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» до 12 мая. Развёрнута выставка в одном из залов музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Рекомендация для зрительской аудитории – 6+.

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