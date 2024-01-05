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Происшествия

Великолучанин украл из магазина капсулы для стирки

В Великих Луках росгвардейцы задержали 23-летнего великолучанина, который совершил хищение из торгового зала магазина на улице Клевцова. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Великолучанин украл из магазина капсулы для стирки. Фото: ПАИ

4 января около 20:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из магазина. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и выяснили, что неизвестный гражданин похитил капсулы для стирки стоимостью около двух тысяч рублей.

Получив приметы мужчины, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия и через десять минут задержали подозреваемого на улице Ставского. Им оказался 23-летний великолучанин.

По факту кражи проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Гдова в новогоднюю ночь пытался ограбить магазин.

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