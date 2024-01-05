Псковские полицейские обеспечат безопасность во время рождественских богослужений

17:55, 05 января 2024, ПАИ

Псковские полицейские обеспечат безопасность жителей региона во время рождественских богослужений в ночь с 6 на 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего в эту ночь на территории Псковской области службы пройдут в 115 церквях и храмах.

За каждым храмом будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне.

Планируют задействовать более 300 сотрудников полиции и Росгвардии, а также представителей народных дружин и казачества, представителей частных охранных организаций. Помимо этого, дорожную безопасность у мест проведения богослужений будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

«Начиная с утра 6 января до окончания праздничных богослужений места их проведения будут обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм будет осуществляться с помощью ручных и арочных металлодетектеров», – отметили в пресс-службе.