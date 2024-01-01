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Общество

Новогодняя ночь в Псковской области прошла без нарушений

Праздничные мероприятия в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Новогодняя ночь в Псковской области прошла без нарушений. Фото: ПАИ

Несмотря на то, что в этом году массовые традиционные праздничные мероприятия были отменены, полицейские в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность псковичей.

Всего для охраны общественного порядка было привлечено 250 полицейских, а также сотрудники регионального Управления Росгвардии, представители частных охранных организаций и общественности.

По данным регионального УМВД России, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Кроме того, полицейские продолжат осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников.

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