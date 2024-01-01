Новогодняя ночь в Псковской области прошла без нарушений

13:02, 01 января 2024, ПАИ

Праздничные мероприятия в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Несмотря на то, что в этом году массовые традиционные праздничные мероприятия были отменены, полицейские в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность псковичей.

Всего для охраны общественного порядка было привлечено 250 полицейских, а также сотрудники регионального Управления Росгвардии, представители частных охранных организаций и общественности.

По данным регионального УМВД России, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Кроме того, полицейские продолжат осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников.