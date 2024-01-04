Жителей Псковского района призывают соблюдать правила безопасности на дорогах

23:27, 04 января 2024, ПАИ

Соблюдать правила безопасности на дорогах призвала водителей глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Псковского района! Снежная погода возвращается – уже сегодня природа не жалеет снега, на завтра прогноз по осадкам ещё более внушительный. В связи с непростой дорожной обстановкой автолюбителей убедительно прошу соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, быть внимательными и осторожными», – написала она.

Глава района отметила, что в случае возникновения затруднений необходимо обращаться в администрацию района по телефону ЕДДС Псковского района: 8 (8112) 293-113 и администрации своих сельских поселений, а также в управляющие компании, ответственные за обслуживание территории проживания.

Наталья Фёдорова подчеркнула, что дорожная техника уже приведена в полную готовность, а расчистка дорог ведётся по графику. В случае необходимости коммунальные и подрядные организации будут переведены в особый режим, добавила она.