Рождественский турнир по волейболу состоялся в Пустошке

09:53, 07 января 2024, ПАИ

Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд прошёл в Пустошке. Об этом сообщает газета «Вперёд».

В соревнованиях приняли участие пять команд: «Дальнобойщики», команда девушек 2009–2011 годов рождения «Пустошанки», команда Динамо – сборная юношей 2006–2010 годов рождения, а также команда «Яссы» и команда гостей из деревни Усть-Долыссы.

Первое и второе места разделили между собой команды «Яссы» и «Дальнобойщики», а третье место получили гости из Усть-Долысс. Победители получили денежное вознаграждение.

«Спасибо болельщикам, гостям и организаторам за подаренный праздник! Всех с наступающим Рождеством Христовым!» – поздравили спортсмены.