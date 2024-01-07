Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Рождеством

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём Telegram-канале поздравление с Рождеством.

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Рождеством. Фото: ПАИ

«От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Сегодня мы молимся за родных и близких, желаем им здоровья, счастья и мира. Мы молимся и за тех, кто выступил на защиту нашего общего дома – нашей любимой Родины. Верю, что наши слова и помыслы в этот день имеют особую силу, потому что во всех благих делах сопутствуют удача и помощь Божия. Пусть у вас царят согласие и любовь и сбудется всё самое лучшее. С праздником вас!» – написал он.

Ранее было опубликовано рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Арсения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 января 2024

Врач объяснила, как горький шоколад связан с приступами мигрени
07 января 2024

Семейный праздник в честь Рождества Христова прошёл в Псковском музее
07 января 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Рождеством
07 января 2024

Преимущества программы долгосрочных сбережений раскрыли россиянам
07 января 2024

Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова
07 января 2024

Рождество Иисуса Христа отмечают православные верующие
06 января 2024

Сразу четыре педагога Бежаницкой детской школы искусств стали победителями областного конкурса
06 января 2024

Маскировочные сети мастерят неравнодушные жители Бежаницкого района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...