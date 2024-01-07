Михаил Ведерников поздравил псковичей с Рождеством

10:36, 07 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём Telegram-канале поздравление с Рождеством.

«От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Сегодня мы молимся за родных и близких, желаем им здоровья, счастья и мира. Мы молимся и за тех, кто выступил на защиту нашего общего дома – нашей любимой Родины. Верю, что наши слова и помыслы в этот день имеют особую силу, потому что во всех благих делах сопутствуют удача и помощь Божия. Пусть у вас царят согласие и любовь и сбудется всё самое лучшее. С праздником вас!» – написал он.

Ранее было опубликовано рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Арсения.